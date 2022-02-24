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Трамп прокомментировал военную операцию России в Донбассе

Экс-президент США Трамп назвал спецоперацию в Донбассе «очень печальным событием для мира»

Фото: Octavio Jones / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал решение российского президента Владимира Путина начать военную спецоперацию по защите Донбасса. Об этом пишет ТАСС.

Происходящее в Донбассе экс-лидер США назвал «очень печальным событием для мира, для страны, и определенно, для множества людей, которые будут напрасно убиты». По его словам, этого не должно было никогда произойти.

«Этого не произошло бы при моей администрации», — заявил Трамп.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Москву в «неоправданной атаке на украинский народ».

Ксения Назарова
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