Трамп прокомментировал военную операцию России в Донбассе

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал решение российского президента Владимира Путина начать военную спецоперацию по защите Донбасса. Об этом пишет ТАСС.

Происходящее в Донбассе экс-лидер США назвал «очень печальным событием для мира, для страны, и определенно, для множества людей, которые будут напрасно убиты». По его словам, этого не должно было никогда произойти.

«Этого не произошло бы при моей администрации», — заявил Трамп.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Москву в «неоправданной атаке на украинский народ».