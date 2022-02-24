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При обстреле Белгородской области пострадали двое взрослых и один ребенок

В СКР возбудили дело после обстрела Белгородской области со стороны Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После обстрела Белгородской области украинскими военными возбудили дело. Об этом в четверг, 24 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 24 февраля в результате попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов пострадали двое мирных жителей и один шестилетний ребенок. Также после обстрелов приграничных территорий повреждено восемь домов, а один — полностью уничтожен.

По указанным фактам возбудили дело по статье 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

В свою очередь, министерство обороны подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

Елизавета Новикова
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