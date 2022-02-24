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Пять международных авиакомпаний отменили все рейсы на Украину

Wizz Air, Air Astana, Air Baltic, Flydubai и Turkish Airlines отменили полеты на Украину

Фото: Shutterstock

Пять международных авиакомпаний — Wizz Air, Air Astana, Air Baltic, Flydubai и Turkish Airlines — отменили все рейсы на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с текущими событиями в Украине и воздушном пространстве, Wizz Air с сожалением информирует клиентов, что авиакомпания должна временно приостановить все полеты в страну и из нее», — говорится в сообщении венгерского авиаперевозчика.

Также о приостановке полетов на Украину и обратно минимум до 7 марта сообщила казахстанская авиакомпания Air Astana. «В связи с закрытием воздушного пространства Украины Air Astana с сегодняшнего дня отменяет все рейсы в Киев минимум до 7 марта 2022 года», — заявили в пресс-службе компании и отметили, что пассажирам разрешается бесплатное перебронирование или возврат билетов до 31 марта на рейсы с 22 февраля по 7 марта.

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Об отмене рейсов также сообщил эмиратский лоукостер Flydubai. «Полеты между Дубаем и Украиной были временно приостановлены 24 февраля — мы свяжемся с пассажирами по поводу их возврата и вариантов перебронирования», — сказал представитель Flydubai Gulf News.

Кроме того, в Telegram-канале РИА Новости появилась информация об отмене рейсов в Украину до 13 марта латвийским перевозчиком Air Baltic. На 24 и 25 февраля авиакомпания Turkish Airlines также отменила все полеты по данному направлению. Об этом говорится в Twitter-аккаунте турецкого перевозчика.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Валентина Процкова
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