Названа причина смерти народного артиста России Олега Вавилова

Российский актер театра, кино и телевидения Олег Вавилов умер от онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицине.

Отмечается, что информация о причинах смерти народного артиста России пока предварительная. О кончине Вавилова стало известно во вторник, 22 февраля. Он скончался на 73-м году жизни.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года в городе Термез в Узбекистане. Широкому зрителю он наиболее запомнился по роли пана Збышека в юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». Помимо Театра сатиры он играл в театре «У Никитских ворот» и театре «Сфера». Артист также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Странная женщина», «Глаз божий», «Всем — спасибо!..», «Не было печали», «Месяц в деревне», «Бедная Настя», и «Побег».