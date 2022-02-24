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Названа причина смерти народного артиста России Олега Вавилова

Народный артист России Олег Вавилов скончался от онкологического заболевания

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский актер театра, кино и телевидения Олег Вавилов умер от онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицине.

Отмечается, что информация о причинах смерти народного артиста России пока предварительная. О кончине Вавилова стало известно во вторник, 22 февраля. Он скончался на 73-м году жизни.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года в городе Термез в Узбекистане. Широкому зрителю он наиболее запомнился по роли пана Збышека в юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». Помимо Театра сатиры он играл в театре «У Никитских ворот» и театре «Сфера». Артист также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Странная женщина», «Глаз божий», «Всем — спасибо!..», «Не было печали», «Месяц в деревне», «Бедная Настя», и «Побег».

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Сергей Равин
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