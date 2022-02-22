Умер актер Олег Вавилов

Умер народный артист России Олег Вавилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра сатиры.

Актер скончался на 73-м году жизни. Причина его смерти не уточняется.

В мае 2021 года Вавилов попал в реанимацию. Актера экстренно госпитализировали прямо из театра. Утверждалось, что у артиста была транзиторная ишемическая атака — острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга. Кроме того, наблюдались проблемы с речью.

Позднее Вавилов рассказал, что чувствовал себя нормально перед спектаклем и во время первого акта, но после испытал головокружение. Актер предположил, что ему могло стать плохо на фоне перемены погоды.

Олег Вавилов — советский и российский актер театра и кино. Помимо Театра сатиры он играл в театре «У Никитских ворот» и театре «Сфера». Артист также снимался в фильмах «Странная женщина», «Глаз божий», «Всем — спасибо!..» и «Не было печали».