Культура
 
Последние новости
США предрекли катастрофу из-за попыток Байдена «грозить Путину»
В Чехии рассказали о «полуприкрытом» пути для «Росатома»
Россиянин оставил автомобиль на железнодорожных путях и скрылся
Два человека погибли при крушении корабля у берегов США
Байден поздравил православных христиан с Пасхой
Черчесов отреагировал на досрочную победу «Зенита» в чемпионате России
Белоруссия задумала построить свой грузовой терминал в российском порту
В Белоруссии рассказали о поставках российской нефти в условиях санкций США
В Чехии потребовали уволить главу Минюста из-за слов о взрывах во Врбетице
Новости партнеров
Прослушать новость

Народного артиста России отправили в реанимацию прямо из театра

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Вавилов
Олег Вавилов
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народный артист Олег Вавилов попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

71-летнего актера экстренно госпитализировали прямо из московского Театра Сатиры. Утверждается, что у артиста была транзиторная ишемическая атака — острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга.

По словам источника Telegram-канала «Mash», перед госпитализацией у Вавилова заметили нарушение речи.

В 2019 году французского актера Алена Делона госпитализировали в медицинское учреждение Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа из-за повторяющихся приступов мигрени. Позже его старший сын Антони Делон сообщил, что артист перенес инсульт и теперь восстанавливается в одной из швейцарских клиник.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Алена Апина рассказала о тяжелом состоянии Бориса Моисеева
Игоря Верника госпитализировали
Сын Алена Делона раскрыл подробности состояния отца
Другие материалы рубрики
Культура00:0412 апреля

Хьюстон, у нас Советы

База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
03:3327 апреля

Зрители обошли вниманием церемонию вручения «Оскар»

17:0326 апреля

Телохранитель Тимати раскрыл размер своего заработка

16:2526 апреля

Стало известно о госпитализации Светланы Светличной с подозрением на инсульт

Культура00:01 9 апреля

Батяня комбат

Фаталити, много крови и мало дичи: каким получился новый «Мортал Комбат»
15:1526 апреля

Доронину вернули к руководству МХАТом из-за нарушений в театре

14:1726 апреля

Моргенштерн и его возлюбленная поучаствовали в откровенной фотосессии

13:4726 апреля

Академик РАН раскритиковал сериал «Чернобыль»

Культура00:01 8 апреля

Такова сельская жизнь

Америка глазами корейских эмигрантов: каким вышел номинированный на шесть «Оскаров» фильм «Минари»
12:4626 апреля

Александр Паль объяснил конфликт с избитым хоккеистом

12:0626 апреля

В Петербурге на рэпера завели дело из-за дрифта в центре города

11:2326 апреля

Заслуженный артист России Анатолий Салимоненко найден мертвым

Россия
В российском регионе девушка погибла на аттракционе по прыжкам со скалы
Замглавы МЧС России освободили от должности
Московская водопроводная
Как Москва обеспечивает себя чистой водой и улучшает экологию
В России оценили заявление США о зоне боевых действий в космосе
История московского Первомая
Какие столичные заводы застали праздник в 1917 году
Врач назвал действенные рекомендации для аллергиков
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Пенсии, льготы и новые штрафы для автомобилистов: главное о переменах в стране
Все материалы
Мир
Стало известно о расколе в Белом доме из-за отмены патентов на вакцины
Доллару предрекли обрушение из-за России
«Я выстрелил в него два раза»
10 лет назад спецслужбы США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена
В Норвегии испугались войны России и США
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам
Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
США объявили космос зоной боевых действий
Все в Чад
Африканский диктатор правил 30 лет и погиб в бою. Как его смерть изменит отношения России, Китая и Франции?
Все материалы
Бывший СССР
Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане
Один человек погиб в ходе столкновений на границе Таджикистана и Киргизии
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Танки и БМП начали стягивать к границе Таджикистана и Киргизии
Трубы текут
Как Латвия присвоила тонны белорусской нефти на десятки миллионов евро
Жители села в Киргизии обвинили таджиков в поджоге домов
Все материалы
Экономика
На Украине пообещали «Газпрому» новые иски и «максимальное давление»
Кремль решил остановить падение доходов россиян в течение года
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Суперъяхта Nord Алексея Мордашева направилась на Сен-Барт
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Экспорт бензина из России предложили запретить на три месяца
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавшего жену у торгового центра в Москве приговорили к восьми годам колонии
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Умер обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Стало известно о возможных сокращениях в Следственном комитете России
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
Гузеева поделилась способом достичь счастья
Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Женщины купили косметику в популярном магазине и остались с аллергией на лице
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Женщина нашла дешевый и эффективный способ улучшить вид старой черной обуви
На ценниках Zara обнаружили секретную подсказку по выбору нужного размера
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Обувь украинского политика за сотни тысяч рублей привлекла внимание журналистов
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Кабаны довели супругов до развода
Женщина сбросила 76 килограммов и возгордилась обвисшей кожей
Восьмимесячный сын веганки начал есть камни
Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео
Похитители книг
Как ловили банду воров, мастерством которой восхищались даже британские спецслужбы
Все материалы
Alfa Romeo уверяет, что Stelvio и Giulia достигли немецкого качества
Два литра и вариатор: знакомимся с обновленной Toyota Camry
Новые моторы и коробки передач
Гибридный Jeep Wrangler 4xe получил заводской лифт-комплект
Mazda CX-30 против Mini Countryman
Зачем покупать мало автомобиля за 2,5 миллиона рублей?
Названы цвета кузова, с которыми автомобили медленнее дешевеют
Автомобильный квиз №10
10 вопросов для тех, кто знает о машинах больше, чем Александр Друзь
Mercedes-Benz EQS сфотографировали на парковке завода Tesla
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы