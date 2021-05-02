Народного артиста России отправили в реанимацию прямо из театра

Народный артист Олег Вавилов попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
71-летнего актера экстренно госпитализировали прямо из московского Театра Сатиры. Утверждается, что у артиста была транзиторная ишемическая атака — острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга.
По словам источника Telegram-канала «Mash», перед госпитализацией у Вавилова заметили нарушение речи.
В 2019 году французского актера Алена Делона госпитализировали в медицинское учреждение Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа из-за повторяющихся приступов мигрени. Позже его старший сын Антони Делон сообщил, что артист перенес инсульт и теперь восстанавливается в одной из швейцарских клиник.