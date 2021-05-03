Вавилов рассказал о самочувствии после госпитализации прямо из театра

Народный артист России Олег Вавилов рассказал о своем самочувствии после госпитализации прямо из театра. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

71-летний актер заявил, что его госпитализировали в Боткинскую больницу. Актер поделился, что чувствует себя хорошо. «Придется полежать на профилактике. Не я один такой», — отметил Вавилов.

По словам артиста, он чувствовал себя нормально перед спектаклем и во время первого акта, но после испытал нечто похожее на головокружение. Актер предположил, что ему могло стать плохо на фоне перемены погоды.

О том, что Вавилов попал в реанимацию, стало известно в воскресенье, 2 мая. Актера экстренно госпитализировали прямо из московского Театра Сатиры. У артиста была транзиторная ишемическая атака — острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга.