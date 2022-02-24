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Студентка похудела на 30 килограммов за четыре месяца после измены возлюбленного

Девушка узнала о неверности возлюбленного, села на диету и сбросила 30 килограммов

Фото: Stock-Asso / Shutterstock.com

Студентка вьетнамского университета узнала, что возлюбленный изменил с ее лучшей подругой, села на диету и сбросила 30 килограммов за четыре месяца. Об этом сообщает Asia One.

21-летняя жительница Нгуен Тхи Тхао Ньи с юных лет терпела насмешки со стороны окружающих из-за лишнего веса. Она страдала из-за заниженной самооценки и носила мешковатую одежду, которая скрывала фигуру. Вес девушки составлял 80 килограммов.

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Когда в старших классах она начала встречаться с парнем, он был единственным человеком, который делал ей комплименты и говорил, что она «очень симпатичная». Их отношения продлились три года, до второго курса института. Тогда вьетнамка узнала о неверности возлюбленного: оказалось, что он изменил с ее лучшей подругой. Позже, узнав, что пара поженилась, Тхао Ньи пережила нервный срыв. Но девушке удалось направить негативные эмоции в конструктивное русло: она изменила образ жизни и за четыре месяца похудела на 30 килограммов.

Вьетнамка начала заниматься спортом, отказалась от своих любимых закусок и чая с молоком и села на строгую диету. В результате ее вес снизился до 50 килограммов. Теперь она может носить любую одежду, которая ей нравится. «Я очень благодарна своему бывшему. Похудев, я стала более уверенной в себе. Теперь я счастлива!» — похвасталась она.

Ранее сообщалось, что жительница Уэльса, Великобритания, отменила свадьбу и похудела на 42 килограмма, после того как узнала об изменах жениха. Она начала регулярно бегать, ходить в спортзал и придерживаться сбалансированной диеты.

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Алиса Дмитриева
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