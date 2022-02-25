В Минобороны России назвали причину ночного взрыва в небе над Киевом

Источник в Минобороны России объяснил, что взрыв в небе над Киевом в ночь на пятницу, 25 февраля, связан с ошибочным ударом украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) по собственному истребителю. Такую причину назвал ТАСС собеседник в ведомстве.

По его словам, истребитель Су-27 украинских Военно-воздушных сил (ВВС) выполнял задачи воздушного патрулирования. Один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств.