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В Минобороны России назвали причину ночного взрыва в небе над Киевом

В Минобороны РФ объяснили взрыв над Киевом ударом ПВО Украины по собственному истребителю

Фото: Umit Bektas / Reuters

Источник в Минобороны России объяснил, что взрыв в небе над Киевом в ночь на пятницу, 25 февраля, связан с ошибочным ударом украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) по собственному истребителю. Такую причину назвал ТАСС собеседник в ведомстве.

По его словам, истребитель Су-27 украинских Военно-воздушных сил (ВВС) выполнял задачи воздушного патрулирования. Один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств.

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Варвара Кошечкина
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