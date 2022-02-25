Губернатор граничащего с Украиной российского региона рассказал об обстановке

Прошедшая ночь на территориях Белгородской области, граничащих с Украиной, прошла без происшествий. Об этом рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Instagram-аккаунте.

Жителям приграничных районов, чьи дома были полностью или частично разрушены накануне после начала спецоперации в Донбассе, окажут помощь, заверил белгородский губернатор.

В пятницу, 25 февраля, Гладков планирует посетить районы Белгородской области, которые пострадали от разрывов снарядов. Он намерен пообщаться с местными жителями и главами муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что после обстрела Белгородской области украинскими военными возбудили дело.

По данным следствия, 24 февраля в результате попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов пострадали двое мирных жителей и один шестилетний ребенок. Также после обстрелов приграничных территорий повреждено восемь домов, а один — полностью уничтожен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

В свою очередь, Министерство обороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.