Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор граничащего с Украиной российского региона рассказал об обстановке

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в регионе за ночь происшествий не было

Фото: @gladkov1969

Прошедшая ночь на территориях Белгородской области, граничащих с Украиной, прошла без происшествий. Об этом рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Instagram-аккаунте.

Жителям приграничных районов, чьи дома были полностью или частично разрушены накануне после начала спецоперации в Донбассе, окажут помощь, заверил белгородский губернатор.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
Вчера
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
Вчера

В пятницу, 25 февраля, Гладков планирует посетить районы Белгородской области, которые пострадали от разрывов снарядов. Он намерен пообщаться с местными жителями и главами муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что после обстрела Белгородской области украинскими военными возбудили дело.

По данным следствия, 24 февраля в результате попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов пострадали двое мирных жителей и один шестилетний ребенок. Также после обстрелов приграничных территорий повреждено восемь домов, а один — полностью уничтожен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

В свою очередь, Министерство обороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Макрон пообещал Украине помощь в размере 1,2 миллиарда евро и военную технику
Володин заявил о похоронившем Минские соглашения Зеленском
Зеленский заявил об оставивших Украину в одиночестве мировых державах
Застреливший оператора актер Алек Болдуин купил ферму
Глава Крыма рассказал о повреждениях из-за разрыва снарядов
Зеленский предрек диалог о прекращении боевых действий между Россией и Украиной
Губернатор граничащего с Украиной российского региона рассказал об обстановке
Убитую 14-летнюю школьницу нашли рыбаки на берегу Волги в Астраханской области
Блогерша отказалась от мытья головы на три недели и удивилась результату
Стало известно о подготовке ЕС третьего пакета санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.