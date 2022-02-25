Военный эксперт объяснил важность контроля армии России над Чернобыльской АЭС

Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) могла использоваться для диверсий силами националистических батальонов Украины, именно поэтому российским военным необходимо было взять контроль над территорией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он также добавил, что такая же защита необходима всем представляющим угрозу объектам на территории Украины.

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли под полный контроль территории в районе Чернобыльской АЭС. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Защита от диверсий

«Это очень опасный объект с ядерными компонентами, материалами, которые практически находятся в открытом виде, только под саркофагом, и никак не защищены. После того, как в украинских соцсетях начали говорить о некой грязной атомной бомбе, после того, как Украина запросила ядерное оружие и заявила, что хочет стать ядерной державой, России необходимо взять под защиту и контроль территорию. Все помнят, чем закончилась прошлая трагедия в Чернобыле, и никто бы не хотел ее повторения ни в каком виде», — объяснил Леонков важность контроля на АЭС.

Военный эксперт также допустил взятие под контроль и других подобных объектов с целью предотвращения возможных диверсий.

«Сейчас тактика нацбатальонов и диверсионных групп состоит в подрыве коммуникаций. В том числе, мостов, плотин, что, конечно, создает некоторое препятствие для продвижения российских войск. Но, прежде всего, это дополнительные трудности именно для гражданского сектора: если произойдет подрыв подстанции, водопроводной станции, это тут же ударит именно по населению. Если диверсанты будут проникать на такие опасные объекты, как те же атомные станции, то тут уже вообще никто ни от чего не застрахован. Так что, учитывая, что исповедуют они тактику выжженной земли, то защита необходима всем опасным объектам в стране», — заключил Леонков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.