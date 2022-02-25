Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса

Дарига Назарбаева приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса — нижней палаты парламента Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в заявлении Назарбаевой.

Дарига Назарбаева в Мажилисе парламента седьмого созыва состояла с 15 января 2021 года. Она являлась членом комитета по экономической реформе и региональному развитию. Была избрана по списку от партии Nur Otan.

За год работы, отмечается на личной страничке депутата на сайте парламента, она подготовила поправки по 39 проектам законов. Всего было предложено 297 поправок в рассмотренные законопроекты, 163 из которых, на текущий момент, были приняты, 43 — находятся в работе. Поправки были направлены на обеспечение социально-экономического роста, повышение инвестиционной привлекательности государства, защиту малого и среднего бизнеса, развитие промышленности и торговой политики Казахстана.

Депутатом было направлено 25 писем в адрес правительства Казахстана с запросами касательно вопросов государственной политики

Назарбаева за свою карьеру трижды была депутатом Мажилиса — первый раз — в 2004 году (третий созыв), по списку от республиканской партии «Асар», которая была объединена с «Отан» (современный «Nur Otan»).

Будучи депутатом Мажилиса, она занималась вопросами социально-экономического развития, возглавляла комитет по социально-культурному развитию, была руководителем фракции партии в Мажилисе. В 2015 — 2016 годах она работала заместителем премьер-министра, в этой должности также курировала социальный блок.

В 2016 году перешла на работу в верхнюю палату парламента — Сенат, где занималась вопросами международных отношений, обороны и безопасности, возглавляя соответствующий комитет. Спустя три года заняла вторую во властной иерархии должность, став председателем Сената Парламента. Сложила полномочия в 2020 году.

Назарбаева занимается общественной деятельностью, возглавляет Фонд Нурсултана Назарбаева, является председателем попечительского совета Объединения женских сил «Альянс женских сил Казахстана».

