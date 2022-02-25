Названы районы Подмосковья с самыми дешевыми загородными домами

В феврале 2022 года самые дешевые загородные дома в Подмосковье нашли на Рязановском и Егорьевском направлениях. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Лидером рейтинга с самыми доступными домами и коттеджами специалисты назвали Рязанское направление — там объекты в среднем стоят 15,3 миллиона рублей, что на 32 процента дороже, чем в феврале 2021 года. Второе место заняло Егорьевское направление со средним показателем в 16,2 миллиона рублей — год назад дома в этом районе стоили на 22 процента дешевле.

На третьем месте оказалось Симферопольское направление, где недвижимость подорожала на 20 процентов, до 17,7 миллиона рублей. В пятерку районов с дешевыми домами и коттеджами также вошли Горьковское (плюс 23 процента, до 17,9 миллиона рублей) и Щелковское (плюс 24 процента, до 18,6 миллиона рублей) направления.

В своем исследовании аналитики учитывали средние цены в базе предложения ЦИАН пригодных для постоянного проживания загородных домов: с отоплением, водоснабжением, теплым санузлом и канализацией. Всего на рынке Подмосковья в феврале обнаружили 9,8 тысячи подобных объектов со средней стоимостью 31,1 миллиона рублей. Специалисты отметили, что с 2021 года объем предложения сократился на 10 процентов, а цены выросли на 16 процентов.

В ЦИАН пояснили, что данный момент не сезон для покупки загородной недвижимости и весной дешевые дома могут подорожать сильнее. При этом снижения цен аналитики не зафиксировали ни в одном из районов Подмосковья. Больше всего, по их данным, стоимость коттеджей увеличилась на Калужском, Дмитровском, и Рублево-Успенском направлениях.

Ранее специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» выяснили, что около 60 процентов продавцов загородной недвижимости в Подмосковье завышают цены. Они пытаются реализовать дома, коттеджи и участки на 20-25 процентов дороже реальной стоимости. Доля таких владельцев в 2021 года выросла вдвое.