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Пожар в многоквартирном доме в Киеве ликвидировали

ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в многоквартирном доме в Киеве, пострадали 8 чел

Фото: Facebook

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар в многоквартирном доме в Киеве удалось ликвидировать. Информация появилась на странице службы в Facebook.

«В 5.37 горение двух очагов в многоэтажном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Спасены 20 человек, пострадали 8 человек и эвакуированы 150 человек», — говорится в заявлении.

Ранее ГСЧС сообщила, что в многоэтажном жилом доме на юге Киева произошел пожар в результате попадания неизвестного объекта. По данным Киевской городской администрации, в результате инцидента три человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Марина Совина
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