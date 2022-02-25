Объяснены загадочные радиовспышки в галактике М81

Международная группа астрономов изучила загадочные вспышки, называемые быстрыми радиовсплесками, в спиральной галактике М81. Результаты, опубликованные в журналах Nature, позволяют объяснить природу выбросов энергии, чьи причины пока остаются неизвестными.

Ученые провели наблюдения источника быстрых радиовсплесков FRB 20200120E, который был обнаружен в 2020 году в направлении созвездия Большой Медведицы. Им удалось выяснить, что источник располагается в шаровом скоплении галактики М81 на расстоянии около 6,5 светового года от центра скопления. Шаровые скопления состоят из старых звезд, что бросает вызов популярной версии, связывающей радиовсплески с молодыми магнитарами — нейтронными звездами с экстремально сильным магнитным полем.

Авторы предполагают, что FRB 20200120E представляет собой нейтронную звезду с сильным магнитным полем, образовавшуюся либо в результате аккреционного коллапса белого карлика, либо в результате слияния компактных звезд. Известно, что компактные двойные системы активно формируются внутри шаровых скоплений.

Быстрые радиовсплески происходят в течение нескольких миллисекунд и сопровождаются выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Большинство исследователей объясняют этот феномен естественными причинами, например вспышками сверхновых, столкновением нейтронных звезд, активными черными дырами или магнитарами.