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Российская строительная фирма похитила 40 миллионов рублей у оборонного завода

ФСБ выявила хищение 40 миллионов рублей у Смоленского авиационного завода

Фото: Смоленский авиационный завод

В ФСБ возбудили дело по факту хищения 40 миллионов рублей у Смоленского авиационного завода («СмАЗ»). Об этом в пятницу, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, в 2019 году гендиректор оборонного предприятия заключил договор с руководителем одной из фирм на строительство здания, в котором должны были располагаться магазины и столовые для работников «СмАЗ». Стоимость проекта составила 340 миллион рублей. После этого генеральный и технический директор строительной компании внесли фиктивные изменения в этот договор, чтобы завысить демонтажные площади в несколько раз. В 2021 году на счет фирмы перевели 40 миллионов рублей за работы, которые на самом деле не выполнялись.

Схему раскрыли оперативники из ФСБ. Было возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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Елизавета Новикова
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