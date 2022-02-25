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В ФРГ ответили на вопрос об отключении России от SWIFT

Минфин ФРГ заявил, что рассматривается возможность отключения России от SWIFT
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Reuters

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT, заявил, что рассматриваются все опции, в том числе и эта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран Евросоюза согласились ввести дополнительные санкции против России, они затронут финансовый и транспортный сектор, а также визовую политику.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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