В ФРГ ответили на вопрос об отключении России от SWIFT

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT, заявил, что рассматриваются все опции, в том числе и эта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран Евросоюза согласились ввести дополнительные санкции против России, они затронут финансовый и транспортный сектор, а также визовую политику.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.