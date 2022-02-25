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Источник заявил о срыве Киевом переговоров и размещении «Градов» у жилых домов

Источник: Украина отказалась от переговоров с Россией и разместила «Грады» у жилых домов

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин, который призывал украинских военных брать власть в свои руки, обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за поведения украинского руководства. Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник в Кремле.

По данным собеседника издания, украинская сторона выступила с инициативой провести переговоры с официальной Москвой, на что сразу же получила утвердительный ответ. Путин сформировал переговорную группу, в которую вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел и замглавы администрации президента.

Москва сообщила Киеву, что выбрала местом переговоров столицу Белоруссии — Минск. В ответ на это Киев попросил организовать доставку в Минск переговорщиков со своей стороны. Российская сторона договорилась об обеспечении мер безопасности для всех участников с президентом республики Александром Лукашенко .

«После чего украинские представители замолчали и ушли со связи. И вместо выхода на переговоры украинским военным поступила команда разместить системы залпового огня в непосредственной близости от жилых районов крупных городов, преследуя цель вызвать ответный удар на жилые массивы», — сообщил источник. По его словам, украинская сторона знает, что в России система наведения фиксирует точку, откуда был выпущен «Град» и бьет туда обратно. «Поэтому они эти установки и разместили рядом с домами людей», — заявил собеседник и отметил, что аналогичная тактика применялась в Сирии по совету «американских инструкторов».

Во время оперативного совещания с членами Совбеза России Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их брать власть в свои руки. По словам Путина, Вооруженным силам Украины нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве «живого щита».

Ранее Минобороны неоднократно заявляло, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре Украины. Никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не осуществляются, и гражданскому населению ничего не угрожает.

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Варвара Кошечкина
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