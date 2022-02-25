Экономист высказался о судьбе рубля

Рубль продолжит постепенно укрепляться и стабилизируется, вернувшись к значениям 75-76 рублей за доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О судьбе рубля он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Это связано с тем, что Банк России принял своевременные меры, которые эффективны в нынешней ситуации, считает Беляев. «Они, во-первых, адекватные, а во-вторых, накладываются на иной экономический фон, чем в 2014 году: тогда экономика была менее стабильная, сейчас она, при всех проблемах, выглядит значительно лучше. Индикатором того, что экономика находится в более прочном состоянии, является то, что на остром информационном фоне рубль снизился по отношению к доллару, но снизился всего на 10 единиц», — отметил экономист.

Благодаря действиям Центробанка в ближайшее время не стоит ожидать скачков рубля, считает он. Они возможны только в случае дополнительных негативных сообщений. «На мой взгляд, главное в валютной сфере, что ЦБ ограничил интервенции и краткосрочные операции спекулянтов, которые своими операциями по купле-продаже раскачивают рынок. Это может вызвать панику. Вот сейчас рубль укрепился, а если бы была раскачка, он бы опять пошел вниз, у людей бы опять нервы начали сдавать, побежали бы на рынок по любым ценам доллары покупать, а сейчас все это контролируется», — поделился Беляев.

В ходе торгов 24 февраля курс евро достигал максимума в 101,07 рубля, доллар — в 89,9 рубля. Однако уже 25 февраля рубль резко укрепился на торгах, на текущий момент за доллар на торгах дают меньше 84 рублей.

