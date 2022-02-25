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ФСБ задержала при получении взятки начальника отдела ГИБДД на Сахалине

СКР возбудил дело о взятке против начальника отдела ГИБДД Томаринского района Сахалина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) начал расследование уголовного дела против должностного лица отдела ГИБДД по Томаринскому району Сахалина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Под следствием оказался начальник отдела дорожной полиции, уточняет издание «Сахалин.Инфо». Он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в должностных преступлениях.

В отношении полицейского возбуждено дело по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, обвиняемый в августе 2021 года выдал водительское удостоверение жителю Сахалинской области за денежное вознаграждение без проведения экзаменов по знанию правил дорожного движения и вождению автомобиля.

Решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения.

Сахалинское управление МВД проводит служебную проверку. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела обеспечивают сотрудники собственной безопасности ведомства. В случае установления вины задержанного, он будет уволен со службы, а его руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

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Любовь Ширижик
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