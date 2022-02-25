ФСБ задержала при получении взятки начальника отдела ГИБДД на Сахалине

Следственный комитет России (СКР) начал расследование уголовного дела против должностного лица отдела ГИБДД по Томаринскому району Сахалина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Под следствием оказался начальник отдела дорожной полиции, уточняет издание «Сахалин.Инфо». Он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в должностных преступлениях.

В отношении полицейского возбуждено дело по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, обвиняемый в августе 2021 года выдал водительское удостоверение жителю Сахалинской области за денежное вознаграждение без проведения экзаменов по знанию правил дорожного движения и вождению автомобиля.

Решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения.

Сахалинское управление МВД проводит служебную проверку. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела обеспечивают сотрудники собственной безопасности ведомства. В случае установления вины задержанного, он будет уволен со службы, а его руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.