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Тело российского бизнесмена нашли в СИЗО

В СИЗО Волгограда умер глава «Волго-Бункер» Чепрасов, проходивший по делу о взятке

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В СИЗО №1 Волгограда обнаружено тело 51-летнего бизнесмена Андрея Чепрасова, арестованного по делу о взятках. Об этом сообщает KP.RU.

Подследственного нашли 23 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем. В пресс-службе управления ФСИН по Волгоградской области подтвердили факт смерти арестанта. Он умер в результате имеющегося у него заболевания, добавили в ведомстве.

Чепрасов возглавлял компанию «Волго-Бункер», занимавшуюся снабжением и обслуживанием судов. Его арестовали по обвинению в посредничестве в передаче взятки.

4 января сообщалось, что в камере московского СИЗО был обнаружен мертвым мужчина. Он был фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Предполагается, что он мог совершить самоубийство.

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Любовь Ширижик
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