Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Союз журналистов отреагировал на запрет вещания российских телеканалов в Польше

СЖР назвал решение запретить вещания российских каналов в Польше политически конъюнктурным
Тимур Шафир

Тимур Шафир. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Секретарь Союза журналистов РФ (СЖР) Тимур Шафир отреагировал на запрет вещания российских телеканалов в Польше. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, решение польских властей бьет по свободе журналистики, а также по аудитории этих каналов в целом. Он отметил, что запрет не имеет ничего общего с действительной позицией, «с заботой о собственных гражданах, о польской аудитории, не имеет ничего общего с вопросами защиты свободы СМИ».

Шафир назвал решение властей Польши «политически конъюнктурным». По его словам, в настоящее время «информационная война, информационное давление применяется против самих журналистов».

Ранее Национальный совет по телерадиовещанию Польши в связи с ситуацией в Донбассе запретил на территории страны вещание ряда российских телеканалов, в том числе Russia Today, RT Documentary, «РТР-Планета», «Союз TV», «Россия 24».

Также 24 февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии на пять лет запретил ретрансляцию двух российских телеканалов — «России» и «России 24». По словам председателя Совета Иварса Аболиньша, решение было принято в связи с прямой угрозой национальной безопасности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США введут санкции против российских банков
Россиян предупредили об аномальном потеплении
«Карнеги-холл» отменил выступление российских музыкантов
Володин призвал украинцев не бояться военной операции в Донбассе
Москвичи обратили внимание на «золотого мэна» в цилиндре
Российские банки оказались готовы к санкциям
Союз журналистов отреагировал на запрет вещания российских телеканалов в Польше
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине
Германия пообещала россиянам эффект от санкций
Центробанк пообещал поддержку попавшим под санкции российским банкам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.