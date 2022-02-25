Союз журналистов отреагировал на запрет вещания российских телеканалов в Польше

Секретарь Союза журналистов РФ (СЖР) Тимур Шафир отреагировал на запрет вещания российских телеканалов в Польше. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, решение польских властей бьет по свободе журналистики, а также по аудитории этих каналов в целом. Он отметил, что запрет не имеет ничего общего с действительной позицией, «с заботой о собственных гражданах, о польской аудитории, не имеет ничего общего с вопросами защиты свободы СМИ».

Шафир назвал решение властей Польши «политически конъюнктурным». По его словам, в настоящее время «информационная война, информационное давление применяется против самих журналистов».

Ранее Национальный совет по телерадиовещанию Польши в связи с ситуацией в Донбассе запретил на территории страны вещание ряда российских телеканалов, в том числе Russia Today, RT Documentary, «РТР-Планета», «Союз TV», «Россия 24».

Также 24 февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии на пять лет запретил ретрансляцию двух российских телеканалов — «России» и «России 24». По словам председателя Совета Иварса Аболиньша, решение было принято в связи с прямой угрозой национальной безопасности.

