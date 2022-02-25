Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас у Путина очень напряженный график: встречи идут почти с утра до ночи. Он также анонсировал несколько международных телефонных разговоров президента и заверил, что Кремль будет информировать об этих беседах.

Песков заявил также, что период нормализации отношений с мировым сообществом наступит, когда появится понимание того, что специальная российская операция в Донбассе стала вынужденной мерой.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.