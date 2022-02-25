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Кремль ответил на вопрос о нормализации отношений России с мировым сообществом

Песков: отношения РФ с миром нормализуются с пониманием вынужденности операции в Донбассе

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Период нормализации отношений с мировым сообществом наступит, когда появится понимание вынужденности специальной российской операции в Донбассе. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, это наступит с пониманием «неизбежности твердых и решительных действий со стороны России для обеспечения безопасности».

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Представитель Кремля добавил, что Москва была готова к тому, что реакция западных стран будет скоординированной. «Ждали», — подчеркнул Песков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что санкции в ответ Западу уже подготовлены, их целый пакет. По ее утверждению, российские власти знают слабые места западных стран. Кроме того, Кремль будет стараться минимизировать вред, наносимый экономике от антироссийских санкций, социальные обязательства при этом будут исполняться, уточнила она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.

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Юлия Ямпольская
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