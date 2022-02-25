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В Совфеде назвали возможные темы переговоров Москвы и Киева

Джабаров назвал демилитаризацию и денацификацию Украины возможными темами Москвы и Киева
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Демилитаризация и денацификация Украины могут быть темами переговоров Москвы и Киева. Их назвал член Совета Федерации Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной. По его словам, в состав делегации войдут представители министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров на фоне военной операции в Донбассе. Он уточнил, что таким образом он намерен остановить гибель граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

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Юлия Ямпольская
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