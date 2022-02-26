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Байден заявил о пошедшей не по плану России ситуации касательно НАТО

Байден: в вопросе Финляндии, Швеции и НАТО ситуация пошла не по сценарию России

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Разговоры о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО свидетельствуют о том, что Россия, начав операцию на Украине, получила результат, противоположный желаемому. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, единство альянса усилилось. «Посмотрите, что происходит касательно Финляндии и Швеции, других стран. Это привело к прямо противоположному эффекту по сравнению с тем, к которому президент России Владимир Путин стремился», — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО повлечет за собой ответные шаги со стороны России. По ее словам, политика неприсоединения этих стран является важным фактором безопасности, а Москва видит усилия по «втягиванию» Вашингтоном в этих стран в альянс.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может пройти очень быстро, если они захотят присоединиться.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Марина Совина
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