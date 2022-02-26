В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва украинских беженцев

В Словакии ввели режим ЧС из-за массового приезда в страну беженцев с Украины. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

В документе говорится, что эта мера принимается c 12 часов дня по местному времени для того, чтобы создать условия для предотвращения и снижения негативных последствий из-за прибытия на территорию государства большого количества иностранцев в связи с обострением ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Ранее, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.