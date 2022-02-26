Роскомнадзор пригрозил ограничением доступа 10 российским СМИ

Роскомнадзор направил десяти российским СМИ уведомление с требованием удалить фейки об обстрелах украинских городов российской армией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Уведомления направили в издания «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов), «New Times», «Дождь» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов), «Новая Газета», «Журналист» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов) и «Лениздат».

В Роскомнадзоре заявили, что эти СМИ должны удалить материалы о гибели мирных жителей Украины в результате действий России и материалы, в которых военная операция называется нападением, вторжением или объявлением войны. В противном случае ресурсам пригрозили ограничением доступа.

Также в заявлении ведомства говорится о начале административных расследований по факту распространения этими СМИ ложной информации. Роскомнадзор напомни, что правонарушение влечет наложение штрафа до пяти миллионов рублей.