В России предложили новый способ постановки иностранцев на миграционный учет

Иностранные граждане могут получить возможность самостоятельно становиться на миграционный учет по месту пребывания в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информатор сообщил, что подготовлен законопроект, в рамках которого в стране предложили новый способ постановки иностранцев на миграционный учет. Таким гражданам могут позволить самостоятельно вставать на учет через сайт «Госуслуги» или мобильное приложение.

«При этом важно, чтобы у них был оформлен единый документ, удостоверяющий личность», — отметил он.

Во всех случаях постановки на учет в течение трех рабочих дней лицо, принимающее иностранного гражданина, будет уведомляться сотрудниками МВД.

«Если выяснится, что собственник не предоставлял иностранцу помещение для проживания, то нарушитель будет привлекаться к административной ответственности вплоть до высылки из России», — добавил источник.

Нововведение поможет повысить качество услуг по миграционному учету, сделают ее более удобной и уменьшат трудозатраты работников органов регистрационного учета. Мера также сократит число случаев фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.