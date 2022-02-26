Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны опровергли обстрел жилого дома в Киеве российскими военными

Минобороны: в жилой дом в Киеве попала зенитная ракета ВСУ, а не ВС России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Распространяемая в соцсетях информация о нанесении ракетного удара российскими военными по жилому дому в Киеве неправдива, в строение попала зенитная ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в Министерстве обороны России.

По его словам, такие сведения позволяют установить видеозаписи, на которых отчетливо видна траектория полета ракеты и характер повреждений дома. «В ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1", и ракета задела угол жилого дома», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что инцидент произошел после того, как российские военные заняли аэродром в Гостомеле, и остатки ПВО Украины были переброшены для прикрытия столичного аэропорта Жуляны, а также опроверг заявления украинских властей на этот счет. Причиной отказа ракеты, как полагает источник, стало «отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники».

Ранее стало известно, что киевское метро перешло на работу в режиме укрытия. В нем собрались тысячи украинцев, опасающихся последствий боевых действий в городе. Поезда в подземке остановились и полностью прекратили перевозки.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал принятые Западом санкции против России
Латвия закроет воздушное пространство для России
Посольство прокомментировало задержание российского сухогруза в проливе Ла-Манш
Рогозин рассказал о влиянии санкций на «Роскосмос»
В Совфеде оценили введение ответных мер против активов граждан США и ЕС
Левандовски прокомментировал отказ Польши играть с Россией в отборе к ЧМ-2022
В Шереметьево началась проверка после сообщения о минировании
Эстония закроет воздушное пространство для российских самолетов
В Минобороны опровергли обстрел жилого дома в Киеве российскими военными
Нидерланды отправят Украине 200 ПЗРК Stinger
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.