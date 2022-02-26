Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киевское метро полностью перешло на работу в режиме укрытия

Мэр Киева Кличко заявил об остановке перевозок в метро и работе в режиме укрытия

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Метро в Киеве приостановило пассажирские перевозки и полностью перешло на работу в режиме укрытия. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает ТАСС в субботу, 26 февраля.

«Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут», — заявил он.

Кличко также призвал жителей Киева не покидать свои жилища или укрытия. «Не выходите и не выезжайте в город, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры», — отметил он.

25 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские десантники в ходе специальной операции по защите Донбасса блокировали Киев с западной стороны. До этого российские военнослужащие провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства объяснил это просьбами о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал принятые Западом санкции против России
Байден собрался отдохнуть на фоне ситуации на Украине
Названы последствия отказа Польши играть с Россией в отборе к ЧМ-2022
Микронезия разорвет дипломатические отношения с Россией
Семейный психолог рассказала о практиках по борьбе со стрессом
Рогозин обозначил новый срок службы МКС
Роскомнадзор пригрозил ограничением доступа 10 российским СМИ
Медведев рассказал о последствиях введенных против России санкций
Медведев допустил возвращение смертной казни в России
Минобороны заявило о готовящихся провокациях со стороны украинских националистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.