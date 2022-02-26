Киевское метро полностью перешло на работу в режиме укрытия

Метро в Киеве приостановило пассажирские перевозки и полностью перешло на работу в режиме укрытия. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает ТАСС в субботу, 26 февраля.

«Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут», — заявил он.

Кличко также призвал жителей Киева не покидать свои жилища или укрытия. «Не выходите и не выезжайте в город, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры», — отметил он.

25 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские десантники в ходе специальной операции по защите Донбасса блокировали Киев с западной стороны. До этого российские военнослужащие провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства объяснил это просьбами о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).