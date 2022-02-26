Макрон призвал Европу готовиться к последствиям конфликта на Украине

Военная операция России по защите Донбасса продлится долго и будет иметь долгосрочные последствия для Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

По его словам, кризис, связанный с боевыми действиями, серьезно отразится на всех европейских государствах. Он призвал их готовиться к новым санкциям против Москвы и «продолжать борьбу» за защиту территориальной целостности Украины.

«Война вернулась в Европу. Эта война стала односторонним выбором президента России Владимира Путина», — полагает Макрон.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил США и европейским странам сформировать «антивоенную коалицию». Он уточнил, что Киев прежде всего «защищает свою свободу», но нуждается в международной помощи.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. Это произошло после того, как с соответствующей просьбой к Москве обратились Донецкая и Луганская народные республики.