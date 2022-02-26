В Минфине заявили о финансовой устойчивости российской экономики

Снижение кредитного рейтинга России агентством S&P с BBB- до BB+ с негативным прогнозом и решение Moody’s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами, но Минфин уверен в финансовой устойчивости российской экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».

После решения S&P Россия лишилась суверенного рейтинга инвестиционного уровня. По шкале Moody’s рейтинг России находится в одном шаге от не инвестиционного уровня.

В Министерстве финансов заявили, что, несмотря на решения рейтинговых агентств, «финансовая устойчивость российской экономики сохранится, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем госдолга».

В ведомстве также уточнили, что действия, предпринятые Минфином и ЦБ России, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках.

