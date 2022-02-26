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У МВД России отсудили восемь миллионов рублей за отказ в трудоустройстве

Бывшая сотрудница ФСКН отсудила у МВД России 8,1 млн рублей за отказ в трудоустройстве

Фото: Shutterstock

В Москве суд обязал МВД России выплатить 8,1 миллиона рублей бывшей начальнице отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Татьяне Голощаповой за то, что ее отказались трудоустроить в полицию после ликвидации службы. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил взыскать с ведомства деньги за время вынужденного прогула с 2016-го по 2019 год, компенсацию за задержку зарплаты и компенсацию морального вреда. Решение не вступило в силу, так как МВД хоть и с опозданием, но обжаловало его.

ФСКН была ликвидирована в 2016 году. Голощапову уволили в связи с переводом на службу в органы внутренних дел, однако туда женщину так и не приняли. В МВД ей ответили, что вакантных должностей, которым соответствует ее специальность, нет. Лишь в июле 2019 года экс-главе отдела ФСКН удалось добиться трудоустройства в полицию.

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Мария Рубникович
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