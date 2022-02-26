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Песков рассказал об ответе России на санкции

Песков заявил, что для выработки ответа России на санкции требуется координация ведомств

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Для принятия ответных мер на санкции США, Великобритании и Европейского союза (ЕС) требуется анализ и координация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия заблаговременно подготовилась к ограничениям, они в основе своей были прогнозируемые. «Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней», — отметил он.

Ранее 26 февраля США ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В заявлении американского Минфина говорилось, что санкции введены «в ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину».

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Позже Песков пояснил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

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Варвара Кошечкина
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