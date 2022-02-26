МЧС сообщило о продолжении работ по спасению горняков в Ростовской области

Управление МЧС России по Ростовской области сообщило, что работы по спасению горняков в шахте «Обуховская» продолжаются, передает ТАСС.

Дважды в час с оказавшимися под завалами людьми поддерживается связь по проводному телефону. Температура в шахте составляет плюс 26 градусов, угрозы жизни рабочим нет.

Обрушение горной породы произошло в шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области утром в пятницу, 25 февраля. К месту обрушения незамедлительно выдвинулись спасательные службы. Под завалами оказались трое горняков.

