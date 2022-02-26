В Минобороны заявили о росте числа фейковых новостей о спецоперации в Донбассе

Минобороны России призвало журналистов российских СМИ не распространять фейковую информацию о военной спецоперации в Донбассе. Об этом в субботу, 26 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции, констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях», — сказано в обращении.

В ведомстве посоветовали сотрудникам редакций быть бдительными и не «становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления» на Россию. Также в Минобороны предупредили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит информационные вбросы.

Ранее Роскомнадзор потребовал от десяти СМИ удалить недостоверные данные об операции в Донбассе. Уведомления направили в издания «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов), New Times, «Дождь» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов), «Новая Газета», «Журналист» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов) и «Лениздат». В ведомстве заявили, что эти СМИ должны удалить материалы о гибели мирных жителей Украины в результате действий России и материалы, в которых военная операция называется нападением, вторжением или объявлением войны.