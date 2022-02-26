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Первый канал и ВГТРК приостановили членство в Европейском вещательном союзе

Первый канал и ВГТРК заявили о приостановке участия в Европейском вещательном союзе

Фото: Globallookpress.com

Первый канал, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), а также Радио дома «Останкино» заявили о приостановке своего участия в Европейском вещательном союзе (EBU). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителей каналов, такое решение было принято из-за политизированности этой организации.

«Последней каплей стало решение исполнительного совета ЕВU об отстранении России от песенного конкурса "Евровидение" в этом году», — говорится в сообщении.

Решение об отстранении России от "Евровидения" было принято 25 февраля. Организаторы конкурса объяснили это беспрецедентным кризисом, который сложился на Украине.

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Алевтина Запольская
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