Захарова ответила на вопрос о получении россиянами виз в США и ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии на данный момент информации о том, что из-за санкции россияне не смогут получать визы в Европейский союз (ЕС), США и Канаду. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канале «Соловьев Live».

По ее словам, в настоящее время западными странами пересматриваются соглашения об облегченном визовом режиме, который касается дипломатов и официальных лиц. Тем не менее, Захарова отметила, что не слышала о закрытии получения и выдачи виз для россиян в целом. «Я видела отдельные заявления. Но это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 28 февраля прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Приостановка двустороннего соглашения коснется обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей компаний, членов официальных делегаций, которые направляются для участия в консультациях, встречах и программах обмена.