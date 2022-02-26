Евросоюз прекратит действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз

Европейский союз (ЕС) с 28 февраля прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, передает РИА Новости.

Приостановка двустороннего соглашения коснется обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей компаний, членов официальных делегаций, которые направляются для участия в консультациях, встречах и программах обмена.

Визы по упрощенной процедуре не будут выдаваться членам Конституционного и Верховного судов, представителям региональных правительств и парламентов России. Упомянутые категории должны будут оплачивать визовый сбор за обработку заявлений от граждан.

Ранее стало известно, что Чехия решила прекратить выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине, а также приостановила работу генконсульств в двух городах: Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также республика закрыла российские генконсульства в Карловых Варах и Брно. Аналогичное решение приняла Латвия, Вильнюс отозвал посла из России.