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Россиян предупредили об ужесточении правил получения разрешения на оружие

В России с 1 марта ужесточат правила получения разрешения на оружие

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

С 1 марта в России начнут действовать более строгие правила получения разрешения на оружие, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом рассказал замглавы столичного управления Росгвардии, руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев, передает ТАСС.

Главным отличием от существующего сейчас порядка станет обязательное прохождение медицинского обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Кроме того, Росгвардия сможет проверять факт его прохождения в режиме реального времени.

В январе глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о необходимости передать контроль за оборотом гражданского оружия к МВД. Он считает, что полиция сможет ужесточить надзор над данной сферой.

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Игорь Дмитров
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