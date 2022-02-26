Россиян предупредили об ужесточении правил получения разрешения на оружие

С 1 марта в России начнут действовать более строгие правила получения разрешения на оружие, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом рассказал замглавы столичного управления Росгвардии, руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев, передает ТАСС.

Главным отличием от существующего сейчас порядка станет обязательное прохождение медицинского обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Кроме того, Росгвардия сможет проверять факт его прохождения в режиме реального времени.

В январе глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о необходимости передать контроль за оборотом гражданского оружия к МВД. Он считает, что полиция сможет ужесточить надзор над данной сферой.