Зеленский опроверг свое исчезновение из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля, опубликовал новое видеообращение к народу, выступив с улицы Банковой в Киеве, которая расположена рядом с офисом главы государства, и подтвердил, что все еще находится в украинской столице. Об этом сообщает ТАСС.

«В сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — пояснил Зеленский.

Ранее Зеленский опубликовал другое видеообращение. Он сообщил, что вместе со своими соратниками премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком и советником главы офиса президента Михаилом Подоляком находится в Киеве.