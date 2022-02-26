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Зеленский опроверг свое исчезновение из Киева

Президент Украины Зеленский в видеообращении заявил, что украинская армия не сложит оружие

Кадр: @zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля, опубликовал новое видеообращение к народу, выступив с улицы Банковой в Киеве, которая расположена рядом с офисом главы государства, и подтвердил, что все еще находится в украинской столице. Об этом сообщает ТАСС.

«В сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — пояснил Зеленский.

Ранее Зеленский опубликовал другое видеообращение. Он сообщил, что вместе со своими соратниками премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком и советником главы офиса президента Михаилом Подоляком находится в Киеве.

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Варвара Кошечкина
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