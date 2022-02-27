Албания решила закрыть воздушное пространство для самолетов России. Об этом сообщает в воскресенье, 27 февраля, Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.

Перед этим свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Болгария.

25 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России.

Ранее две крупнейшие британские авиакомпании — British Airways и Virgin Atlantic — сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России.