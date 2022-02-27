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Албания решила закрыть воздушное пространство для самолетов России

Reuters сообщил, что МИД Албании решил закрыть воздушное пространство для самолетов России

Фото: Florion Goga / Reuters

Албания решила закрыть воздушное пространство для самолетов России. Об этом сообщает в воскресенье, 27 февраля, Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.

Перед этим свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Болгария.

25 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России.

Ранее две крупнейшие британские авиакомпании — British Airways и Virgin Atlantic — сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России.

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Марина Совина
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