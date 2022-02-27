Албания решила закрыть воздушное пространство для самолетов России
Reuters сообщил, что МИД Албании решил закрыть воздушное пространство для самолетов России
Албания решила закрыть воздушное пространство для самолетов России. Об этом сообщает в воскресенье, 27 февраля, Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) страны.
Перед этим свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Болгария.
25 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил Совету министров подготовить постановление о закрытии польского воздушного пространства страны для самолетов из России.
Ранее две крупнейшие британские авиакомпании — British Airways и Virgin Atlantic — сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России.