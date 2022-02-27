Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев отказался от обязательств по нераспространению ядерного оружия

Украина отказалась от обязательств по проверкам МАГАТЭ из-за потери контроля над ЧАЭС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские власти отказались от обязательств по проверкам МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.

В документе указано, что Киев не может гарантировать, что ядерные материалы на национальной территории не используются в военных целях. Такое утверждение было сделано после перехода Чернобыльской АЭС под контроль российских войск в ходе спецоперации в Донбассе.

Ранее сообщалось, что охрану Чернобыльской АЭС обеспечивают подразделения Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими отдельного батальона охраны национальной гвардии Украины. В Минобороны пояснили, что между сторонами была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

Материалы по теме:
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
Вчера
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
Вчера

«Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — заявили в военном ведомстве. Отмечалось, что персонал станции продолжает работы по обслуживанию АЭС и отслеживанию радиоактивной обстановки в штатном режиме.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о блокировании Херсона и Бердянска российскими военными
МИД Белоруссии сообщил о подготовке переговоров России и Украины в Гомеле
Sputnik сообщил о блокировке YouTube-канала на территории Украины
Кадыров опроверг уничтожение чеченского полка на Украине
Киев отказался от обязательств по нераспространению ядерного оружия
В Кремле заявили о прибытии российской делегации на переговоры с Украиной
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
Путин поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником
Обладатель Кубка Стэнли выступил за запрет россиян в НХЛ
Появились подробности о состоянии Жириновского после медикаментозного сна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.