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Военным напомнили об увеличении пенсий

Депутат Госдумы Бессараб напомнила об индексации пенсий военных на 8,6 процента

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Российские военные пенсионеры получат увеличенные выплаты с 1 марта 2022 года. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что пенсии в России проиндексированы на 8,6 процентов. При этом данной категории россиян начислят недополученные суммы за январь и февраль 2022 года.

Бессараб напомнила, что до этого выплаты для военных пенсионеров повышались в октябре 2021 года. Тогда внеочередная индексация составила 4 процента. В общей сложности, с тех пор пенсия увеличилась более чем на 12 процентов, отметила депутат.

Ранее сообщалось, что инфляция по итогам 2021 года составила 8,39 процента вместо ожидаемых 5,9 процента. В связи с этим президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Ранее по инициативе Путина также была повышена на 8,6 процента страховая часть пенсии для остальных категорий.

Ксения Назарова
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