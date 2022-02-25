Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин поднял пенсию военным

Президент Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 8,6 процента

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6 процента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, индексация должна быть проведена с 1 октября 2022 года, однако с 1 января по эту дату военные пенсионеры будут получать доплату к пенсии в том же размере. Поэтому фактически речь идет о повышении выплат военным, ветеранам органов внутренних дел и противопожарной службы с января.

Причиной для поднятия пенсии стала инфляция, которая по итогам года составила 8,39 процента вместо ожидаемых 5,9 процента. По состоянию на начала года рост цен ускорился. Как отмечает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, власти не готовы назвать сроки, когда процесс остановится, поскольку во многом он зависит от состояния международных рынков.

Котировки RUIRYY от TradingView

Ранее по инициативе Путина также была повышена на 8,6 процента страховая часть пенсии для остальных категорий. Гражданские лица начали получать выплаты в новом размере в феврале, тогда же произошла и доплата за январь. Как отмечали в пенсионном фонде России, размер средней пенсии увеличился на 1500 рублей, до 18 984 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к украинским военным
Женщина погибла под обстрелом ВСУ в Донецке
Путин рассказал о боях российских военных с националистами
МОК рекомендовал отказаться от флагов России и Белоруссии на турнирах
ЕС решил подготовить больше санкций против России и «заплатить высокую цену»
Захарова рассказала о необходимости операции России в Донбассе
В самом дорогом смартфоне Samsung нашли дефект
Грязные подгузники предложили использовать для ремонта дорог
Дизайнеры раскрыли секрет визуального увеличения маленькой кухни
В Молдавии сообщили о спасении россиян с подбитого в Черном море корабля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.