Путин поднял пенсию военным

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6 процента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, индексация должна быть проведена с 1 октября 2022 года, однако с 1 января по эту дату военные пенсионеры будут получать доплату к пенсии в том же размере. Поэтому фактически речь идет о повышении выплат военным, ветеранам органов внутренних дел и противопожарной службы с января.

Причиной для поднятия пенсии стала инфляция, которая по итогам года составила 8,39 процента вместо ожидаемых 5,9 процента. По состоянию на начала года рост цен ускорился. Как отмечает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, власти не готовы назвать сроки, когда процесс остановится, поскольку во многом он зависит от состояния международных рынков.

Ранее по инициативе Путина также была повышена на 8,6 процента страховая часть пенсии для остальных категорий. Гражданские лица начали получать выплаты в новом размере в феврале, тогда же произошла и доплата за январь. Как отмечали в пенсионном фонде России, размер средней пенсии увеличился на 1500 рублей, до 18 984 рублей.