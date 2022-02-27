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Дуров передумал отключать Telegram-каналы после обращений пользователей

Павел Дуров сообщил, что Telegram не будет ограничивать работу каналов на время конфликта

Фото: Shutterstock

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер не будет ограничивать работу каналов на время военного конфликта на Украине. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации», — написал Дуров.

По его словам, в связи с этими обращениями руководство мессенджера передумало рассматривать подобные меры. Однако Дуров дополнительно попросил пользователей из России и Украины перепроверять данные, которые публикуются в Telegram-каналах в текущий период времени.

Ранее Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу каналов в Telegram как в России, так и на Украине на время военного конфликта.

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Сергей Равин
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