Дуров передумал отключать Telegram-каналы после обращений пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер не будет ограничивать работу каналов на время военного конфликта на Украине. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации», — написал Дуров.

По его словам, в связи с этими обращениями руководство мессенджера передумало рассматривать подобные меры. Однако Дуров дополнительно попросил пользователей из России и Украины перепроверять данные, которые публикуются в Telegram-каналах в текущий период времени.

Ранее Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу каналов в Telegram как в России, так и на Украине на время военного конфликта.