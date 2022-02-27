Финляндия запретит российским самолетам летать над своей территорией

Финляндия закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщил финский посол в США Микко Хаутала в интервью Fox News, его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Германии поддержали закрытие воздушного пространства страны для российских самолетов. Глава Минтранса страны Фолькер Виссинг уже приказал «подготовить все для этого».

Кроме того, немецкий канал ARD сообщил о том, что страны ЕС намерены запретить самолетам из России летать над своей территорией. До этого небо для российских лайнеров уже закрыли ряд стран, в том числе Латвия, Литва, Эстония.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.