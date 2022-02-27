Страны G7 продолжат поставлять вооружение Украине

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 договорились продолжить поставки оборонительного вооружения на Украину. Ее цитирует ТАСС.

Перед этим Трасс заявила, что вызвала российского посла Андрея Келина, чтобы он дал объяснения по поводу военной операции Москвы.

24 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден и остальные главы государств G7 на встрече в онлайн-формате согласовали действия по санкциям против России в связи с событиями на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.