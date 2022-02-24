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Байден и главы G7 договорились о санкциях против России

Президент США Байден заявил, что главы G7 договорились о санкциях против России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и остальные главы государств G7 на встрече в онлайн-формате согласовали действия по санкциям против России в связи с событиями на Украине. Об этом говорится на странице американского президента в Twitter.

«Сегодня утром я встретился с моими коллегами по G7, чтобы обсудить необоснованное нападение президента [России Владимира] Путина на Украину, и мы договорились продвигаться вперед по разрушительным пакетам санкций и другим экономическим мерам, чтобы привлечь Россию к ответу», — уточняется в сообщении.

Также Байден добавил, что поддерживает «мужественный народ Украины».

Ранее сообщалось, что Байден созвал в четверг утром заседание Совета национальной безопасности для обсуждения событий на Украине, после начала Россией военной спецоперации.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.

Марина Совина
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